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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Нано 53
1:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
10 дек. 2011, 20:00 МСК
10.12.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
53'
53'
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
85
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
87
0
Фаринос
Франциско Фаринос
65
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Иборра
Висенте Иборра
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Суарес
Рубен Суарес
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
61
0
Медель
Гари Медель
90
0
Троховски
Петр Троховски
67
0
Ракитич
Иван Ракитич
80
0
Ману
Ману
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Серхио Рико
Серхио Рико
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Луна
Антонио Луна
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос