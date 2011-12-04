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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Фланьо 39
Некунам 90
2:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 80
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
4 дек. 2011, 20:00 МСК
4.12.2011, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
39'
39'
90
0
Роверсио
Роверсио
75
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
29
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90'
90'
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
55
0
Сола
Кике Сола
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Райтала
Юкка Райтала
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Нино
Нино
0
Бальде
Ибрахима Бальде
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Устариц
Астарлоа Устариц
46
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Исидоро
Исидоро
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Матилья
Хавьер Матилья
54
0
Севилья
Сальвадор Севилья
75
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
Запасные
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Хуанма
Хуанма
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Кастро
Рубен Кастро
80'