Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Севилья
Севилья
Фасио 32
Ману 50
Кануте 90
3:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
5 дек. 2011, 22:59 МСК
5.12.2011, 22:59 МСК
понедельник
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
32'
32'
90
0
Коке
Коке
90
0
Троховски
Петр Троховски
78
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
72
0
Перотти
Диего Перотти
39
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Кануте
Фредерик Кануте
90'
0
Ману
Ману
50'
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
61
0
Каскеро
Франциско Каскеро
56
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мичел
Мичел
70
0
Сарабия
Пабло Сарабия
90
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Мане
Мане
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Риос
Педро Риос
0
Перес
Рубен Перес
0
Колунга
Адриан Колунга