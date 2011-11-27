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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Перейра 81
Перейра 85
2:3
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 56
Вела 76
Мартинес 90
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
27 нояб. 2011, 14:00 МСК
27.11.2011, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Устариц
Астарлоа Устариц
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Чика
Хавьер Чика
78
0
Ириней
Ириней
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
59
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
68
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Исидоро
Исидоро
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Кальвенте
Эзекиль Кальвенте
0
Перейра
Хонатан Перейра
81', 85'
0
Молина
Хорхе Молина
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90'
90'
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
72
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
81
0
Вела
Карлос Вела
76'
76'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
56'
56'
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Марига
Макдональд Марига
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг