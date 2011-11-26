Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Тамудо 84
1:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 21
Коста 57
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
26 нояб. 2011, 20:00 МСК
26.11.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
71
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
64
0
Делибашич
Андрия Делибашич
55
0
Мичу
Мичу
90
0
Бангура
Ласс Бангура
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Лабака
Микель Лабака
0
Ботельо
Педро Ботельо
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
0
Тамудо
Рауль Тамудо
84'
0
Коке
Коке
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Фегули
Софиан Фегули
77
0
Коста
Тино Коста
57'
57'
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
60
0
Жонас
Жонас
21'
21'
68
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Бруно
Бруно
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Топал
Мехмет Топал
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Адурис
Ариц Адурис
0
Пьятти
Пабло Пьятти