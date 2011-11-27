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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 23
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
27 нояб. 2011, 23:30 МСК
27.11.2011, 23:30 МСК
воскресенье
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
46
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Матеос
Давид Матеос
90
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
77
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
70
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Абрахам
Абрахам
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Микаэл
Рубен Микаэл
0
Баррера
Пабло Баррера
0
Орти
Хорхе Орти
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
90
0
Троховски
Петр Троховски
81
0
Ракитич
Иван Ракитич
88
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
23'
23'
58
0
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Алексис
Алексис
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Ману
Ману
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос