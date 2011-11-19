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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Валеро 20
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
19 нояб. 2011, 20:00 МСК
19.11.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Валеро
Борха Валеро
20'
20'
89
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
84
0
Бруно
Бруно
90
0
Рубен
Марко Рубен
90
0
Перес
Эрнан Перес
74
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Хоселу
Хоселу
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Устариц
Астарлоа Устариц
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Исидоро
Исидоро
90
0
Ириней
Ириней
46
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
57
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
0
Кастро
Рубен Кастро
73
0
Молина
Хорхе Молина
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Чика
Хавьер Чика
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Кальвенте
Эзекиль Кальвенте
0
Санта Крус
Роке Санта Крус