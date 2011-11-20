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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
20 нояб. 2011, 18:00 МСК
20.11.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Райтала
Юкка Райтала
90
0
Некунам
Джавад Некунам
80
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
67
0
Нино
Нино
85
0
Бальде
Ибрахима Бальде
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Лама
Ролан Лама
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Сола
Кике Сола
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
85
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
68
0
Делибашич
Андрия Делибашич
61
0
Мичу
Мичу
90
0
Бангура
Ласс Бангура
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Лабака
Микель Лабака
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Ботельо
Педро Ботельо
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
0
Тамудо
Рауль Тамудо