Эспаньол
мин
-
Альварес
Кристиан Альварес
90
-
Вила
Дидач Вила
90
-
Родригес
Рауль Родригес
90
-
Морено
Эктор Морено
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
-
Датоло
Хесус Датоло
59
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
78
-
Лопес
Хави Лопес
90
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Васкес
Альваро Васкес
73
-
Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
-
Касилья
Кико Касилья
-
Амат
Жорди Амат
-
Вайсс
Владимир Вайсс
-
Баэна
Рауль Баэна
-
Тьеви
Тьеви
-
Фонте
Руи Фонте
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Ориоль
Хоан Ориоль
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Бруно Сориано
Бруно
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
70
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Перес
Эрнан Перес
90
-
Рубен
Марко Рубен
90
Запасные
-
Бордас
Херард Бордас
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Лежен
Флориан Лежен
-
Лопес
Анхель Лопес
-
Гульон
Маркос Гульон
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Морено Баррозо
Хосе Луис Морено Баррозо