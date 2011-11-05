Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Бигас
Педро Бигас
90
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
90
-
Сендрос
Пабло Сендрос
90
-
Пина
Томас Пина
90
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
80
-
Кастро
Гонсало Кастро
76
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
87
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
-
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
-
Калатайуд
Хуан Калатайуд
-
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
-
Виктор
Жоао Виктор
-
Перейра
Мишель Перейра
-
Техера
Серхио Техера
-
Касадесус
Виктор Касадесус
-
Хименес
Альваро Хименес
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
-
Троховски
Петр Троховски
67
-
Ракитич
Иван Ракитич
60
-
Медель
Гари Медель
77
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
90
-
Навас
Хесус Навас
90
Запасные
-
Ибусуки
Хироши Ибусуки
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Фасио
Федерико Фасио
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Коке
Коке
-
Альберто
Луис Альберто
-
Кампанья
Хосе Кампанья