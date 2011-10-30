Осасуна
мин
-
Андрес
Андрес
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
34
-
Райтала
Юкка Райтала
90
-
Бертран
Марк Бертран
14
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
40'
90
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
44'
90
-
Бальде
Ибрахима Бальде
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
78
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Дамиа
Абелья Дамиа
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Фланьо
Мигель Фланьо
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Тимор
Давид Тимор
-
Сола
Кике Сола
Леванте
мин
-
Мунуа
Густаво Мунуа
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Лопес
Педро Лопес
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
65
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
61
-
Иборра
Висенте Иборра
53
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Баркеро
Хосе Баркеро
90
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
90
-
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
-
Навас
Кейлор Навас
-
Кабрал
Густаво Кабрал
-
Родас
Эктор Родас
-
Фаринос
Франциско Фаринос
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
-
Суарес
Рубен Суарес
-
Аранда
Карлос Аранда