Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
90
-
Троховски
Петр Троховски
83
-
Медель
Гари Медель
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
1'
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
46
Запасные
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Коке
Коке
-
Луна
Антонио Луна
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Арментерос
Эмилиано Арментерос
-
Альберто
Луис Альберто
-
Кампанья
Хосе Кампанья
Гранада
мин
-
Фернандес
Роберто Фернандес
90
-
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
-
Майнц
Диего Майнц
90
-
Ньом
Аллан Ньом
90
-
Лопес
Иньиго Лопес
90
-
Гомес
Абель Гомес
90
-
Молло
Йоан Молло
62
-
Рико
Микель Рико
90'
90
-
Рико
Фран Рико
90
-
Геихо
Алекс Геихо
79'
90
-
Уче
Икечукву Уче
78
Запасные
-
Рибейру
Жорже Рибейру
-
Сезар
Жулио Сезар
-
Диакате
Папе Диакате
-
Кортес
Давид Кортес
-
Уртадо
Мойзес Уртадо
-
Хара
Франко Хара
-
Игало
Одион Игало