Эспаньол
мин
-
Альварес
Кристиан Альварес
90
-
Вила
Дидач Вила
90
-
Родригес
Рауль Родригес
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
-
Морено
Эктор Морено
90
-
Морено
Хави Маркес Морено
57
-
Лопес
Хави Лопес
90
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
87
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Гарсия
Серхио Гарсия
90
-
Васкес
Альваро Васкес
69
Запасные
-
Касилья
Кико Касилья
-
Амат
Жорди Амат
-
Галан
Эрнесто Галан
-
Датоло
Хесус Датоло
-
Вайсс
Владимир Вайсс
-
Баэна
Рауль Баэна
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
Бетис
мин
-
Эспиноза Касто
Баррига Эспиноза Касто
90
-
Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
77
-
Альварес
Марио Альварес
46
-
Устариц
Астарлоа Устариц
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Гомес Санчес
Хуан Мигель Гомес Санчес
90
-
Сантос Да Силва
Ириней Сантос Да Силва
90
-
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
-
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
-
Кастро
Рубен Кастро
90
-
Санта Крус
Роке Санта Крус
54
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
-
Тошич
Душко Тошич
-
Кальвенте
Эзекиль Кальвенте
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Посуэло
Алехандро Посуэло
-
Перейра
Хонатан Перейра