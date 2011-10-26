Хетафе
мин
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Лопо
Альберто Лопо
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Кастро
Диего Кастро
90
-
Баррада
Абделазиз Баррада
90
-
Ласен
Мехди Ласен
72
-
Перес
Рубен Перес
72
-
Риос
Педро Риос
53
-
Федор
Ладислао Федор
90
Запасные
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
-
Мичел
Мичел
-
Москера
Педро Москера
-
Сарабия
Пабло Сарабия
-
Гуиса
Даниэль Гуиса
Осасуна
мин
-
Андрес
Андрес
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Райтала
Юкка Райтала
46
-
Бертран
Марк Бертран
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
27
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
90
-
Бальде
Ибрахима Бальде
8'
66'
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
84
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Дамиа
Абелья Дамиа
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Фланьо
Мигель Фланьо
-
Тимор
Давид Тимор
-
Лекич
Деян Лекич
-
Сола
Кике Сола