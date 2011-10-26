Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Матеос
Давид Матеос
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
-
Микаэл
Рубен Микаэл
57
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Баррера
Пабло Баррера
62
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
-
Поштига
Элдер Поштига
76
Запасные
-
Орти
Хорхе Орти
-
Франко
Леонардо Франко
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
-
Лафита
Анхель Лафита
-
Сукулини
Франко Сукулини
-
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
-
Ориоль
Эду Ориоль
Валенсия
мин
-
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Альба
Жорди Альба
82'
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
90
-
Топал
Мехмет Топал
90
-
Банега
Эвер Банега
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
46
-
Фегули
Софиан Фегули
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
83
-
Пьятти
Пабло Пьятти
61
Запасные
-
Алвеш
Диего Алвеш
-
Матье
Жереми Матье
-
Барраган
Антонио Барраган
-
Альбельда
Давид Альбельда
-
Коста
Тино Коста
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
-
Адурис
Ариц Адурис