Гранада
мин
-
Фернандес
Роберто Фернандес
90
-
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
-
Майнц
Диего Майнц
90
-
Лопес
Иньиго Лопес
90
-
Ньом
Аллан Ньом
90
-
Бенитес
Дани Бенитес
90
-
Рико
Фран Рико
80
-
Рико
Микель Рико
90
-
Хайме
Хайме
90
-
Гомес
Абель Гомес
90
-
Уче
Икечукву Уче
64
Запасные
-
Рибейру
Жорже Рибейру
-
Сезар
Жулио Сезар
-
Диакате
Папе Диакате
-
Кортес
Давид Кортес
-
Молло
Йоан Молло
-
Уртадо
Мойзес Уртадо
-
Геихо
Алекс Геихо
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
71
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
33'
84
-
Куэнка
Исаак Куэнка
90
-
Месси
Лионель Месси
90
-
Педро
Педро
55
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Фонтас
Андреу Фонтас
-
Иньеста
Андрес Иньеста
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Вилья
Давид Вилья