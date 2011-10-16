Райо Вальекано
мин
-
Хименес
Даниэль Хименес
90
-
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
-
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
-
Фигерас
Жорди Фигерас
90
-
Роберто Роман
Тито
90
-
Ботельо
Педро Ботельо
57
-
Мовилья
Хосе Мовилья
62
-
Медина Луна
Франсиско Медина Луна
70
-
Фуэго
Хави Фуэго
90
-
Перес Куэста
Мигель Перес Куэста
90
-
Тамудо
Рауль Тамудо
90
Запасные
-
Кобеньо
Давид Кобеньо
-
Пардо
Серхио Контрерас Пардо
-
Лабака
Микель Лабака
-
Санчес
Мигель Анхель Санчес
-
Пачеко
Даниэль Пачеко
-
Делибашич
Андрия Делибашич
-
Бангура
Ласс Бангура
Эспаньол
мин
-
Альварес
Кристиан Альварес
90
-
Вила
Дидач Вила
90
-
Амат
Жорди Амат
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
-
Морено
Эктор Морено
90
-
Морено
Хави Маркес Морено
74
-
Лопес
Хави Лопес
90
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
56'
89
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Гарсия
Серхио Гарсия
90
-
Васкес
Альваро Васкес
55
Запасные
-
Касилья
Кико Касилья
-
Родригес
Рауль Родригес
-
Датоло
Хесус Датоло
-
Вайсс
Владимир Вайсс
-
Баэна
Рауль Баэна
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
-
Фонте
Руи Фонте