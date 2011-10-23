Бетис
мин
-
Эспиноза Касто
Баррига Эспиноза Касто
90
-
Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
90
-
Альварес
Марио Альварес
90
-
Амайя
Антонио Амайя
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Сантос Да Силва
Ириней Сантос Да Силва
90
-
Севилья
Сальвадор Севилья
81
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
73
-
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
-
Кастро
Рубен Кастро
90
-
Молина
Хорхе Молина
62
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Устариц
Астарлоа Устариц
-
Гомес Санчес
Хуан Мигель Гомес Санчес
-
Кабрера
Херонимо Кабрера
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Санта Крус
Роке Санта Крус
-
Перейра
Хонатан Перейра
Райо Вальекано
мин
-
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
-
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
-
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
-
Роберто Роман
Тито
54
-
Фигерас
Жорди Фигерас
90
-
Фуэго
Хави Фуэго
90
-
Медина Луна
Франсиско Медина Луна
71
-
Мовилья
Хосе Мовилья
90
-
Тамудо
Рауль Тамудо
64
-
Перес Куэста
Мигель Перес Куэста
90
-
Бангура
Ласс Бангура
80'
90
Запасные
-
Гарсия
Рафаэль Гарсия
-
Хименес
Даниэль Хименес
-
Пардо
Серхио Контрерас Пардо
-
Лабака
Микель Лабака
-
Ботельо
Педро Ботельо
-
Трасоррас
Роберто Трасоррас
-
Пачеко
Даниэль Пачеко