Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Марчена
Карлос Марчена
46
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
-
Бруно Сориано
Бруно
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
60
-
Росси
Джузеппе Росси
90
-
Перес
Эрнан Перес
61
Запасные
-
Бордас
Херард Бордас
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
-
Гаспар
Марио Гаспар
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
-
Сенна
Маркос Сенна
-
Рубен
Марко Рубен
Леванте
мин
-
Мунуа
Густаво Мунуа
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
16'
43'
90
-
Торрес
Хавьер Торрес
70
-
Иборра
Висенте Иборра
90
-
Баркеро
Хосе Баркеро
90
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
82
-
Коне
Аруна Коне
58'
86
Запасные
-
Навас
Кейлор Навас
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
-
Лопес
Педро Лопес
-
Фаринос
Франциско Фаринос
-
Суарес
Рубен Суарес
-
Аранда
Карлос Аранда
-
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар