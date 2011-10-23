Осасуна
мин
-
Андрес
Андрес
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Райтала
Юкка Райтала
90
-
Бертран
Марк Бертран
90
-
Некунам
Джавад Некунам
30'
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
72
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
27'
86
-
Бальде
Ибрахима Бальде
79
-
Гарсия
Рауль Гарсия
18'
90
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Дамиа
Абелья Дамиа
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Фланьо
Мигель Фланьо
-
Тимор
Давид Тимор
-
Лекич
Деян Лекич
-
Сола
Кике Сола
Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Матеос
Давид Матеос
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
46
-
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
-
Лафита
Анхель Лафита
67
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Баррера
Пабло Баррера
53
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
-
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
-
Орти
Хорхе Орти
-
Франко
Леонардо Франко
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
-
Сукулини
Франко Сукулини
-
Микаэл
Рубен Микаэл
-
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
-
Ориоль
Эду Ориоль