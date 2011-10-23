Атлетико
мин
-
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
де Асеведу
Силвиу Мануэль де Асеведу
90
-
Миранда
Жоао Миранда
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Туран
Арда Туран
79
-
Мендес
Тиагу Мендес
53
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Адриан Лопес
Адриан
53
-
Фалькао
Радамель Фалькао
43'
90
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Коке
Коке
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Пицци
Пицци
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Бигас
Педро Бигас
90
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
73
-
Сендрос
Пабло Сендрос
90
-
Пина
Томас Пина
90
-
Техера
Серхио Техера
46
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
-
Хемед
Томер Хемед
2'
60
Запасные
-
Иенага
Акихиро Иенага
-
Калатайуд
Хуан Калатайуд
-
Креспи
Марти Креспи
-
Перейра
Мишель Перейра
-
Виктор
Жоао Виктор
-
Альфаро
Алехандро Альфаро