Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Кейта
Сейду Кейта
62
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
74
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
88
-
Вилья
Давид Вилья
90
-
Месси
Лионель Месси
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Фонтас
Андреу Фонтас
-
Бускетс
Серхио Бускетс
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
Педро
Педро
-
Куэнка
Исаак Куэнка
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
-
Медель
Гари Медель
90
-
Кампанья
Хосе Кампанья
71
-
Троховски
Петр Троховски
62
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
66
Запасные
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Коке
Коке
-
Луна
Антонио Луна
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Ракитич
Иван Ракитич
-
Альберто
Луис Альберто
-
Кануте
Фредерик Кануте