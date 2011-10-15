Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Лопо
Альберто Лопо
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Кастро
Диего Кастро
88
-
Сарабия
Пабло Сарабия
90
-
Перес
Рубен Перес
90
-
Каскеро
Франциско Каскеро
72
-
Риос
Педро Риос
90
-
Гуиса
Даниэль Гуиса
56
Запасные
-
Надаль
Томеу Надаль
-
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
-
Мичел
Мичел
-
Родригес
Хуан Родригес
-
Колунга
Адриан Колунга
-
Федор
Ладислао Федор
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
87
-
Бруно Сориано
Бруно
90
-
Сенна
Маркос Сенна
46
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
80
-
Росси
Джузеппе Росси
90
Запасные
-
Бордас
Херард Бордас
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Гаспар
Марио Гаспар
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Перес
Эрнан Перес
-
Морено Баррозо
Хосе Луис Морено Баррозо