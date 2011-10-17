Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Экиза
Борха Экиза
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
45'
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Габилондо
Игор Габилондо
38'
46
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
-
Муньяин
Икер Муньяин
30'
76
-
Сусаета
Маркель Сусаета
81
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
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Фернандес
Рауль Фернандес
-
Ортенече
Йон Ортенече
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
-
Эррера
Андер Эррера
-
Лопес
Давид Лопес
-
Токеро
Гаиcка Токеро
Осасуна
мин
-
Андрес
Андрес
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
90
-
Де Баррос
Роверсио Де Баррос
41
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Бертран
Марк Бертран
90
-
Лама
Ролан Лама
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90'
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
62
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
75
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Фланьо
Мигель Фланьо
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Тимор
Давид Тимор
-
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
-
Бальде
Ибрахима Бальде
-
Сола
Кике Сола