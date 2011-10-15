Гранада
мин
-
Фернандес
Роберто Фернандес
90
-
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
-
Майнц
Диего Майнц
90
-
Ньом
Аллан Ньом
90
-
Лопес
Иньиго Лопес
90
-
Бенитес
Дани Бенитес
69
-
Гомес
Абель Гомес
69
-
Мартинш
Карлуш Мартинш
90
-
Рико
Фран Рико
90
-
Геихо
Алекс Геихо
90
-
Уче
Икечукву Уче
75
Запасные
-
Сезар
Жулио Сезар
-
Диакате
Папе Диакате
-
Уртадо
Мойзес Уртадо
-
Молло
Йоан Молло
-
Рико
Микель Рико
-
Хара
Франко Хара
-
Игало
Одион Игало
Атлетико
мин
-
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Миранда
Жоао Миранда
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
57
-
Суарес
Марио Суарес
57
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Фалькао
Радамель Фалькао
75
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Переа
Луис Переа
-
Годин
Диего Годин
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Коке
Коке
-
Пицци
Пицци