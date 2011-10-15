Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Кеплер
Пепе
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
78
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Диарра
Лассана Диарра
90
-
Изексон
Рикардо Изексон
59'
60
-
Озил
Месут Озил
74
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
46'
70'
73'
90
Запасные
-
Адан
Антонио Адан
-
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
-
Варан
Рафаэль Варан
-
Хедира
Сами Хедира
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Бензема
Карим Бензема
Бетис
мин
-
Эспиноза Касто
Баррига Эспиноза Касто
90
-
Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
90
-
Амайя
Антонио Амайя
90
-
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Вадильо
Альваро Вадильо
22
-
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
78
-
Севилья
Сальвадор Севилья
63
-
Сантос Да Силва
Ириней Сантос Да Силва
90
-
Кастро
Рубен Кастро
90
-
Молина
Хорхе Молина
69'
90
Запасные
-
Родригес Уртадо
Серхио Родригес Уртадо
-
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
-
Гомес Санчес
Хуан Мигель Гомес Санчес
-
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
-
Кабрера
Херонимо Кабрера
-
Санта Крус
Роке Санта Крус
-
Перейра
Хонатан Перейра