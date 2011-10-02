Бетис
мин
-
Эспиноза Касто
Баррига Эспиноза Касто
90
-
Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
90
-
Альварес
Марио Альварес
6
-
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Гомес Санчес
Хуан Мигель Гомес Санчес
90
-
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
46
-
Сантос Да Силва
Ириней Сантос Да Силва
90
-
Перейра
Хонатан Перейра
60
-
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
Запасные
-
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
-
Амайя
Антонио Амайя
-
Посуэло
Алехандро Посуэло
-
Севилья
Сальвадор Севилья
-
Кабрера
Херонимо Кабрера
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Молина
Хорхе Молина
Леванте
мин
-
Мунуа
Густаво Мунуа
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
33'
74
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Иборра
Висенте Иборра
90
-
Баркеро
Хосе Баркеро
63
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
85
-
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
-
Навас
Кейлор Навас
-
Лопес
Педро Лопес
-
Кабрал
Густаво Кабрал
-
Фаринос
Франциско Фаринос
-
Суарес
Рубен Суарес
-
Аранда
Карлос Аранда
-
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар