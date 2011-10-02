Атлетико
мин
-
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
де Асеведу
Силвиу Мануэль де Асеведу
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
76
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Туран
Арда Туран
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
67
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Миранда
Жоао Миранда
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Аренас
Габриэль Аренас
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Адриан
Адриан
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Хорхе Андухар
Коке
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
78
-
Медель
Гари Медель
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
83
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
76
-
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Фасио
Федерико Фасио
-
Арментерос
Эмилиано Арментерос
-
Кампанья
Хосе Кампанья
-
Де Мул
Том Де Мул
-
Негредо
Альваро Негредо