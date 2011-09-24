Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Варан
Рафаэль Варан
67'
90
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
39'
51'
84'
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Диарра
Лассана Диарра
29
-
Изексон
Рикардо Изексон
59
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
45'
59
Запасные
-
Адан
Антонио Адан
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
-
Хедира
Сами Хедира
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Озил
Месут Озил
-
Бензема
Карим Бензема
-
Кальехон
Хосе Кальехон
Райо Вальекано
мин
-
Хименес
Даниэль Хименес
90
-
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
-
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
-
Фигерас
Жорди Фигерас
90
-
Роберто Роман
Тито
90
-
Бангура
Ласс Бангура
90
-
Фуэго
Хави Фуэго
90
-
Мовилья
Хосе Мовилья
90
-
Перес Куэста
Мигель Перес Куэста
1'
55'
69
-
Медина Луна
Франсиско Медина Луна
68
-
Тамудо
Рауль Тамудо
55
Запасные
-
Гарсия
Рафаэль Гарсия
-
Сусаета
Нестор Сусаета
-
Кобеньо
Давид Кобеньо
-
Санчес
Мигель Анхель Санчес
-
Трасоррас
Роберто Трасоррас
-
Пачеко
Даниэль Пачеко
-
Делибашич
Андрия Делибашич