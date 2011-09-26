Хетафе
мин
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Лопо
Альберто Лопо
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Кастро
Диего Кастро
31'
90
-
Леон
Педро Леон
78
-
Баррада
Абделазиз Баррада
69
-
Ласен
Мехди Ласен
90
-
Перес
Рубен Перес
90
-
Гуиса
Даниэль Гуиса
65
Запасные
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Торрес
Мигель Торрес
-
Мичел
Мичел
-
Сарабия
Пабло Сарабия
-
Риос
Педро Риос
-
Колунга
Адриан Колунга
-
Федор
Ладислао Федор
Бетис
мин
-
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
90
-
Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
90
-
Альварес
Марио Альварес
90
-
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Сантос Да Силва
Ириней Сантос Да Силва
90
-
Матилья
Хавьер Матилья
46
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
72
-
Севилья
Сальвадор Севилья
55
-
Перейра
Хонатан Перейра
90
-
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
Запасные
-
Адриан
Адриан
-
Амайя
Антонио Амайя
-
Гомес Санчес
Хуан Мигель Гомес Санчес
-
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
-
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
-
Вадильо
Альваро Вадильо
-
Молина
Хорхе Молина