Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Ортенече
Йон Ортенече
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Экиза
Борха Экиза
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Габилондо
Игор Габилондо
43'
66
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
-
Муньяин
Икер Муньяин
83
-
Сусаета
Маркель Сусаета
88
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
Перес
Иньиго Перес
-
Лопес
Давид Лопес
-
Токеро
Гаиcка Токеро
-
Гомес
Ибаи Гомес
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Валеро
Борха Валеро
74
-
Бруно Сориано
Бруно
90
-
Сенна
Маркос Сенна
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
88
-
Росси
Джузеппе Росси
59
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
53'
90
Запасные
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Марчена
Карлос Марчена
-
Гаспар
Марио Гаспар
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Рубен
Марко Рубен