Гранада
мин
-
Фернандес
Роберто Фернандес
90
-
Сикейра
Гильерме Сикейра
36
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Майнц
Диего Майнц
90
-
Ньом
Аллан Ньом
90
-
Бенитес
Дани Бенитес
90
-
Уртадо
Мойзес Уртадо
46
-
Мартинш
Карлуш Мартинш
40
-
Йебда
Хассан Йебда
90
-
Хара
Франко Хара
90
-
Уче
Икечукву Уче
90
Запасные
-
Сезар
Жулио Сезар
-
Лопес
Иньиго Лопес
-
Гомес
Абель Гомес
-
Хайме
Хайме
-
Рико
Микель Рико
-
Рико
Фран Рико
-
Геихо
Алекс Геихо
Осасуна
мин
-
Андрес
Андрес
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
-
Бертран
Марк Бертран
90
-
Лама
Ролан Лама
81
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
68
-
Сола
Кике Сола
90
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
29'
79
Запасные
-
Лопес
Рикарду Лопес
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Некунам
Джавад Некунам
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Бальде
Ибрахима Бальде
-
Лекич
Деян Лекич