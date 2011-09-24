Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Перотти
Диего Перотти
70
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Медель
Гари Медель
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
18'
59
-
Негредо
Альваро Негредо
80
Запасные
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Коке
Коке
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Арментерос
Эмилиано Арментерос
-
Ракитич
Иван Ракитич
-
Кампанья
Хосе Кампанья
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
Валенсия
мин
-
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Матье
Жереми Матье
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Руис
Виктор Руис
72
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
46
-
Пьятти
Пабло Пьятти
63
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Банега
Эвер Банега
90
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
90
-
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
-
Алвеш
Диего Алвеш
-
Кошта
Рикарду Кошта
-
Барраган
Антонио Барраган
-
Каналес
Серхио Каналес
-
Парехо
Даниэль Парехо
-
Фегули
Софиан Фегули
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо