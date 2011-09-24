Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
81
-
Бускетс
Серхио Бускетс
54
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
73
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
-
Вилья
Давид Вилья
9'
90
-
Месси
Лионель Месси
26'
78'
90'
90
-
Педро
Педро
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Фонтас
Андреу Фонтас
-
Пике
Жерар Пике
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
-
Кейта
Сейду Кейта
Атлетико
мин
-
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Миранда
Жоао Миранда
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Переа
Альберто Переа
90
-
Суарес
Марио Суарес
46
-
Мендес
Тиагу Мендес
79
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Фалькао
Радамель Фалькао
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
46
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Луис
Филипе Луис
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Туран
Арда Туран
-
Адриан
Адриан