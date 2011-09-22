Бетис
мин
-
Эспиноза Касто
Баррига Эспиноза Касто
90
-
Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
90
-
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
-
Амайя
Антонио Амайя
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Сантос Да Силва
Ириней Сантос Да Силва
90
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
61
-
Севилья
Сальвадор Севилья
12'
46
-
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
47'
90
-
Перейра
Хонатан Перейра
71
-
Санта Крус
Роке Санта Крус
7'
49'
90
Запасные
-
Родригес Уртадо
Серхио Родригес Уртадо
-
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
-
Устариц
Астарлоа Устариц
-
Гомес Санчес
Хуан Мигель Гомес Санчес
-
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
-
Вадильо
Альваро Вадильо
-
Молина
Хорхе Молина
Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Минеро Фернандес
Абрахам Минеро Фернандес
90
-
Матеос
Давид Матеос
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Хуарес
Эфраин Хуарес
36'
90
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Баррера
Пабло Баррера
46
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Микаэл
Рубен Микаэл
64
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
-
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
-
Орти
Хорхе Орти
-
Франко
Леонардо Франко
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Сукулини
Франко Сукулини
-
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес