Хетафе
мин
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
-
Масилела
Тсепо Масилела
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Лопо
Альберто Лопо
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Сарабия
Пабло Сарабия
61
-
Леон
Педро Леон
72
-
Ласен
Мехди Ласен
90
-
Родригес
Хуан Родригес
35
-
Гуиса
Даниэль Гуиса
90
-
Федор
Ладислао Федор
90
Запасные
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Торрес
Мигель Торрес
-
Перес
Рубен Перес
-
Баррада
Абделазиз Баррада
-
Каскеро
Франциско Каскеро
-
Риос
Педро Риос
-
Колунга
Адриан Колунга
Райо Вальекано
мин
-
Хименес
Даниэль Хименес
90
-
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
-
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
-
Роберто Роман
Тито
90
-
Фигерас
Жорди Фигерас
90
-
Ботельо
Педро Ботельо
83
-
Фуэго
Хави Фуэго
90
-
Медина Луна
Франсиско Медина Луна
74
-
Мовилья
Хосе Мовилья
90
-
Тамудо
Рауль Тамудо
58
-
Перес Куэста
Мигель Перес Куэста
4'
90
Запасные
-
Гарсия
Рафаэль Гарсия
-
Кобеньо
Давид Кобеньо
-
Лабака
Микель Лабака
-
Трасоррас
Роберто Трасоррас
-
Пачеко
Даниэль Пачеко
-
Делибашич
Андрия Делибашич
-
Бангура
Ласс Бангура