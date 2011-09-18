Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Матеос
Давид Матеос
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Мейра
Фернанду Мейра
78
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Микаэл
Рубен Микаэл
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
60
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
29'
90'
90
-
Поштига
Элдер Поштига
81
Запасные
-
Франко
Леонардо Франко
-
Минеро Фернандес
Абрахам Минеро Фернандес
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
-
Сукулини
Франко Сукулини
-
Баррера
Пабло Баррера
-
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
-
Браулио
Нобрега Браулио
Эспаньол
мин
-
Альварес
Кристиан Альварес
90
-
Вила
Дидач Вила
90
-
Морено
Эктор Морено
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
-
Морено
Хави Маркес Морено
46
-
Баэна
Рауль Баэна
90
-
Лопес
Хави Лопес
71'
90
-
Верду
Хоан Верду
24
-
Тьеви
Тьеви
90
-
Васкес
Альваро Васкес
46
-
Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
-
Касилья
Кико Касилья
-
Амат
Жорди Амат
-
Галан
Эрнесто Галан
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Вайсс
Владимир Вайсс
-
Фонте
Руи Фонте
-
Пандиани
Вальтер Пандиани