Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Габилондо
Игор Габилондо
67
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
81
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
64
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
38'
90
-
Муньяин
Икер Муньяин
90
-
Сусаета
Маркель Сусаета
90
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
-
Руис де Галаррета
Иньиго Руис де Галаррета
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Ортенече
Йон Ортенече
-
Экиза
Борха Экиза
-
Мартинес
Игор Мартинес
-
Лопес
Давид Лопес
-
Токеро
Гаиcка Токеро
Бетис
мин
-
Эспиноза Касто
Баррига Эспиноза Касто
90
-
Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
13'
90
-
Альварес
Марио Альварес
90
-
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
7'
83
-
Севилья
Сальвадор Севилья
45'
90
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
68
-
Сантос Да Силва
Ириней Сантос Да Силва
90
-
Перейра
Хонатан Перейра
90
-
Санта Крус
Роке Санта Крус
77
Запасные
-
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
-
Амайя
Антонио Амайя
-
Кальвенте
Эзекиль Кальвенте
-
Гомес Санчес
Хуан Мигель Гомес Санчес
-
Посуэло
Алехандро Посуэло
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Молина
Хорхе Молина