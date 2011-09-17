Гранада
мин
-
Фернандес
Роберто Фернандес
90
-
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Майнц
Диего Майнц
90
-
Ньом
Аллан Ньом
90
-
Бенитес
Дани Бенитес
90
-
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
-
Мартинш
Карлуш Мартинш
69
-
Йебда
Хассан Йебда
86
-
Хара
Франко Хара
90
-
Уче
Икечукву Уче
56'
73
Запасные
-
Сезар
Жулио Сезар
-
Лопес
Иньиго Лопес
-
Гомес
Абель Гомес
-
Молло
Йоан Молло
-
Рико
Микель Рико
-
Рико
Фран Рико
-
Геихо
Алекс Геихо
Вильярреал
мин
-
Санчес
Сесар Санчес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
60
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Бруно Сориано
Бруно
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
68
-
Рубен
Марко Рубен
60
-
Росси
Джузеппе Росси
90
Запасные
-
Мариньо
Диего Мариньо
-
Ориоль
Хоан Ориоль
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
-
Сенна
Маркос Сенна
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва