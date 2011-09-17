Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
46
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
55
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
57'
61
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
13'
90
-
Вилья
Давид Вилья
34'
76'
90
-
Месси
Лионель Месси
5'
41'
79'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Фонтас
Андреу Фонтас
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Педро
Педро
Осасуна
мин
-
Андрес
Андрес
90
-
Райтала
Юкка Райтала
46
-
Де Баррос
Роверсио Де Баррос
90
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
-
Бертран
Марк Бертран
90
-
Лама
Ролан Лама
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
62
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
77
-
Дамиа
Абелья Дамиа
90
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
90
Запасные
-
Лопес
Рикарду Лопес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Фланьо
Мигель Фланьо
-
Тимор
Давид Тимор
-
Сехудо
Альваро Сехудо
-
Бальде
Ибрахима Бальде
-
Сола
Кике Сола