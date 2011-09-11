Райо Вальекано
мин
-
Хименес
Даниэль Хименес
90
-
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
-
Фигерас
Жорди Фигерас
90
-
Роберто Роман
Тито
90
-
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
-
Ботельо
Педро Ботельо
61
-
Фуэго
Хави Фуэго
90
-
Мовилья
Хосе Мовилья
81
-
Трасоррас
Роберто Трасоррас
64
-
Медина Луна
Франсиско Медина Луна
90
-
Перес Куэста
Мигель Перес Куэста
90
Запасные
4
Гил Бронкано
Исмаэль Гил Бронкано
-
Браво
Рауль Браво
-
Санчес
Мигель Анхель Санчес
-
Пачеко
Даниэль Пачеко
-
Делибашич
Андрия Делибашич
-
Бангура
Ласс Бангура
-
Тамудо
Рауль Тамудо
Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
-
Лафита
Анхель Лафита
72
-
Микаэл
Рубен Микаэл
54
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
Запасные
-
Франко
Леонардо Франко
-
Матеос
Давид Матеос
-
Минеро Фернандес
Абрахам Минеро Фернандес
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Баррера
Пабло Баррера
-
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
-
Браулио
Нобрега Браулио
-
Поштига
Элдер Поштига