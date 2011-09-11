Бетис
мин
-
Эспиноза Касто
Баррига Эспиноза Касто
90
-
Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
90
-
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
-
Амайя
Антонио Амайя
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Сантос Да Силва
Ириней Сантос Да Силва
90
-
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
-
Севилья
Сальвадор Севилья
69
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
59
-
Молина
Хорхе Молина
75
-
Кастро
Рубен Кастро
87'
90
Запасные
-
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
-
Устариц
Астарлоа Устариц
-
Гомес Санчес
Хуан Мигель Гомес Санчес
-
Вадильо
Альваро Вадильо
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Санта Крус
Роке Санта Крус
-
Перейра
Хонатан Перейра
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Касерес
Пабло Касерес
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
90
-
Пина
Томас Пина
90
-
Техера
Серхио Техера
67
-
Виктор
Жоао Виктор
90
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
85
-
Хемед
Томер Хемед
59
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
-
Калатайуд
Хуан Калатайуд
-
Мартинес
Кевин Гарсиа Мартинес
-
Креспи
Марти Креспи
-
Сендрос
Пабло Сендрос
-
Кастро
Гонсало Кастро
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
-
Касадесус
Виктор Касадесус