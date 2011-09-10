Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Ориоль
Хоан Ориоль
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
66
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
57
-
Бруно Сориано
Бруно
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
22
-
Росси
Джузеппе Росси
35'
90
Запасные
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
-
Сенна
Маркос Сенна
-
Рубен
Марко Рубен
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Касерес
Мартин Касерес
74
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
86'
90
-
Троховски
Петр Троховски
57
-
Медель
Гари Медель
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
57
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Негредо
Альваро Негредо
24'
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Коке
Коке
-
Фасио
Федерико Фасио
-
Арментерос
Эмилиано Арментерос
-
Ракитич
Иван Ракитич
-
Кампанья
Хосе Кампанья
-
Кануте
Фредерик Кануте