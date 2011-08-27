Гранада
мин
-
Фернандес
Роберто Фернандес
90
-
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
-
Памаро
Ноэ Памаро
46
-
Ньом
Аллан Ньом
90
-
Майнц
Диего Майнц
90
-
Бенитес
Дани Бенитес
90
-
Хайме
Хайме
67
-
Рико
Микель Рико
90
-
Лусена
Мануэль Лусена
90
-
Гомес
Абель Гомес
46
-
Игало
Одион Игало
90
Запасные
-
Рибейру
Жорже Рибейру
-
Сезар
Жулио Сезар
-
Кортес
Давид Кортес
-
Йебда
Хассан Йебда
-
Молло
Йоан Молло
-
Мартинш
Карлуш Мартинш
-
Рико
Фран Рико
Бетис
мин
-
Эспиноза Касто
Баррига Эспиноза Касто
90
-
Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
90
-
Альварес
Марио Альварес
90
-
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Вадильо
Альваро Вадильо
52
-
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
-
Севилья
Сальвадор Севилья
86
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
90
-
Сантос Да Силва
Ириней Сантос Да Силва
90
-
Кастро
Рубен Кастро
88'
90
Запасные
-
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
-
Мартинес
Алехандро Мартинес
-
Амайя
Антонио Амайя
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
-
Молина
Хорхе Молина
-
Перейра
Хонатан Перейра