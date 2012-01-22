Райо Вальекано
мин
-
Хименес
Даниэль Хименес
90
-
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
-
Роберто Роман
Тито
90
-
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
-
Лабака
Микель Лабака
90
-
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
-
Медина Луна
Франсиско Медина Луна
72
-
Фуэго
Хави Фуэго
90
-
Мовилья
Хосе Мовилья
66
-
Перес Куэста
Мигель Перес Куэста
90
-
Тамудо
Рауль Тамудо
90
Запасные
-
Бенито
Диего Бенито
-
Гарсия Даута
Райко Гарсия Даута
-
Гарсия
Рафаэль Гарсия
-
Кобеньо
Давид Кобеньо
-
Диаманка
Папе Мали Диаманка
-
Переа
Альберто Переа
-
Делибашич
Андрия Делибашич
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Касерес
Пабло Касерес
90
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рамис
Иван Рамис
57'
90
-
Марти
Хосе Луис Марти
54
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
81
-
Перейра
Мишель Перейра
90
-
Касадесус
Виктор Касадесус
90
-
Огунжими
Марвин Огунжими
66
Запасные
-
Калатайуд
Хуан Калатайуд
-
Бигас
Педро Бигас
-
Пина
Томас Пина
-
Виктор
Жоао Виктор
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
-
Хемед
Томер Хемед