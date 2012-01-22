Леванте
мин
-
Ангресола
Хосе Мария Ангресола
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Иборра
Висенте Иборра
90
-
Фаринос
Франциско Фаринос
79
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Суарес
Рубен Суарес
62
-
Коне
Аруна Коне
82
-
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
90
Запасные
-
Матеу
Марк Матеу
-
Коронадо
Пабло Коронадо
-
Игон
Хосе Марко Игон
-
Лопес
Иван Лопес
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
-
Хорда
Рафа Хорда
-
Марти
Рохер Марти
Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Обрадович
Иван Обрадович
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Лафита
Анхель Лафита
77
-
Микаэл
Рубен Микаэл
85
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
65
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
-
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
-
Франко
Леонардо Франко
-
Минеро Фернандес
Абрахам Минеро Фернандес
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Сукулини
Франко Сукулини
-
Баррера
Пабло Баррера
-
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
-
Аранда
Карлос Аранда