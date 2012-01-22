Осасуна
мин
-
Андрес
Андрес
90
-
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
88
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Бертран
Марк Бертран
90
-
Лама
Ролан Лама
68
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Некунам
Джавад Некунам
79
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
90
-
Лекич
Деян Лекич
90
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Дамиа
Абелья Дамиа
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Тимор
Давид Тимор
-
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
Валенсия
мин
-
Алвеш
Диего Алвеш
90
-
Альба
Жорди Альба
90
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Барраган
Антонио Барраган
90
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
57
-
Коста
Тино Коста
90
-
Альбельда
Давид Альбельда
90
-
Банега
Эвер Банега
57
-
Фегули
Софиан Фегули
89
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
85'
90
Запасные
-
Гуаита
Висенте Гуаита
-
Кошта
Рикарду Кошта
-
Бернат
Хуан Бернат
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
-
Топал
Мехмет Топал
-
Парехо
Даниэль Парехо
-
Адурис
Ариц Адурис