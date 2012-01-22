Бетис
мин
-
Эспиноза Касто
Баррига Эспиноза Касто
90
-
Сантамария
Игнасио Перес Сантамария
90
-
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
-
Гомес
Хосе Исидоро Гомес
90
-
Гомес Санчес
Хуан Мигель Гомес Санчес
70
-
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
26'
84
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
60
-
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
-
Сантос Да Силва
Ириней Сантос Да Силва
90
-
Кастро
Рубен Кастро
90
-
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Мартинес
Алехандро Мартинес
-
Устариц
Астарлоа Устариц
-
Посуэло
Алехандро Посуэло
-
Севилья
Сальвадор Севилья
-
Перейра
Хонатан Перейра
-
Молина
Хорхе Молина
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Хорхе Андухар
Коке
90
-
Луна
Антонио Луна
72
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Троховски
Петр Троховски
60
-
Медель
Гари Медель
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Негредо
Альваро Негредо
41'
84
Запасные
-
Ибусуки
Хироши Ибусуки
-
Куэста Диас
Хулиан Куэста Диас
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Касерес
Мартин Касерес
-
Ракитич
Иван Ракитич
-
Альберто
Луис Альберто
-
Кампанья
Хосе Кампанья