Факел
мин
-
Бураков
Александр Бураков
90
-
Герасименко
Олег Герасименко
86
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Михалев
Алексей Михалев
13'
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
63
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
63
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
24'
90
Запасные
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Егоров
Сергей Егоров
-
Козлов
Андрей Козлов
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
55
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
52
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Ерохин
Александр Ерохин