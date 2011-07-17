Луч
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Свежов
Виктор Свежов
78
-
Славнов
Роман Славнов
110'
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
84
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
Запасные
-
Скобликов
Евгений Скобликов
-
Акопянц
Андрей Акопянц
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Овчинников
Сергей Овчинников
Крылья Советов
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Новицкий
Павел Новицкий
96
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
90
-
Елисеев
Александр Елисеев
46
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Савин
Евгений Савин
90
-
Печник
Нейц Печник
106
Запасные
-
М'Боли
Раис М'Боли
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Ковба
Денис Ковба